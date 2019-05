BAYERN 1 Wohnzimmerkonzert 80er Kultstar Nik Kershaw live bei Ihnen auf der Couch

"Wouldn't it be good", wenn Nik Kershaw exklusiv für Sie und Ihre Freunde spielen würde? Im Mai schicken wir den 80er-Kultsänger in ein bayerisches Wohnzimmer.

Er ist einer der größten Stars der 80er und wir bringen Sie ganz nah ran an den Kultsänger. Am 21. Mai 2019 wird Nik Kershaw in einem oberbayerischen Wohnzimmer seine größten Hits nur für eine Familie und deren Freunde spielen, die wir bei BAYERN 1 ausgelost haben. Er kommt solo, nur mit seiner Gitarre - ein einmaliges Erlebnis. Ob "Wouldn't It Be Good", "The Riddle" oder "Won't Let The Sun Go Down On Me": Alle diese Kultsongs spielt der Brite als Akustik-Versionen - Gänsehaut garantiert. In unserer Facebook Story können Sie den Abend dann hautnah miterleben.

Nach dem etwa einstündigem Konzert nimmt sich Nik Kershaw selbstverständlich noch Zeit für das ein oder andere Foto oder Autogramm. Als Moderatorin ist Ulla Müller an diesem ganz besonderen Abend mit dabei.

Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin wurde bereits telefonisch von uns informiert.