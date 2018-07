BAYERN 1 auf der BR-Radltour Nik Kershaw - I Won't Let The Sun Go Down On Me

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Spätestens seit 1984 und seinem Welthit "I Won't Let The Sun Go Down On Me" ist Nik Kershaw jedem Popmusik-Fan ein Begriff. Am Montag stand er im Rahmen der BR-Radltour in Bad Gögging auf der Bühne. Hier das Live-Video zum Welthit.