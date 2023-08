Hundeeis Rezept für eine erfrischende Abkühlung für Vierbeiner

Hunde-Eis selber machen - so geht's

Zubereitung von Hunde-Eis

Möhren und Kartoffeln schälen und in kleine Scheiben beziehungsweise Würfel schneiden. In Wasser weichkochen. Abgießen und 150 ml laktosefreie Milch mit hinzugeben. Alles zu einer homogenen Masse pürieren und je nach Größe Ihres Hundes die Masse portionsweise in gefrierfeste Becher füllen. Hundeknochen oder Hundekekse als "Stiel" hineinstecken und über Nacht gefrieren lassen. Eis immer nur in Maßen verfüttern.