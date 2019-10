Geldbeutel aus Altpapier gerettet Diese Freundinnen versetzen Altpapier-Berge

"Es war Montagmorgen, und ich war einfach schusselig drauf", beginnt Heike Zöller ihre Geschichte. "Ich bin in die Arbeit gefahren, wo ich eigentlich keine Handtasche brauche, und auf dem Weg dahin noch zum Wertstoffhof. Weil ich die Hände nicht frei hatte, hab ich meinen Geldbeutel einfach oben auf die Tüte mit dem Altpapier gelegt. Und dann war ich so schusselig und hab die Papiertüte mit dem Geldbeutel in den Papiercontainer geworfen. In so einen riesigen Papiercontainer, wo das Papier zusammengepresst wird." Das wird ihr allerdings erst drei Stunden später klar, als sie längst in der Arbeit ist.

Diese Mitarbeiter tun schnell das Richtige

Der Schreck dieser Erkenntnis ist riesig: "Da sind alle Bankkarten drin, Krankenkassenkarte, Führerschein" - kurz alles, was man hat und braucht an Papieren. "Ich bin sofort zum Wertstoffhof gefahren, und die zwei Mitarbeiter, denen ich das geschildert habe, die sagten sofort 'Oh Gott! Aber vielleicht kriegen wir's hin!'"

Diese Entsorger-Firma handelt sehr kundenfreundlich

Neben Heike Zöllers Freundinnen unterstützen Wertstoffhof-Mitarbeiter hilfsbereit die Suche.

Glücklicherweise steht der Papiercontainer noch auf dem Wertstoffhof. Die beiden Kollegen rufen sofort die Recyclingfirma an, die die Container normalerweise abholt, und haben Glück: Der Disponent dort reagiert sofort und veranlasst, dass der Behälter umgehend auf das eigene Firmengelände gebracht und dort ausgeleert wird.

Dank ihrer Freundinnen gelingt das Unglaubliche

Irgendwo in diesen 10 Tonnen Altpapier lag Heike Zöllers Geldbeutel verborgen.

Doch damit ist das Problem noch lange nicht gelöst - im Gegenteil: 10 Meter lang, 2 Meter breit und mannshoch türmt sich der Altpapierberg in der eigens reservierten Ecke des Recyclinghofs. Mehr als 10 Tonnen Papier. Hier einen Geldbeutel finden? Für einen Menschen allein ein Job von Tagen. Aber Heike Zöller sucht nicht allein: Drei Freundinnen bieten sofort ihre Hilfe an, als sie von Heikes Missgeschick erfahren. Auch drei Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens packen tatkräftig mit an. Und wirklich: In der unglaublichen Zeit von 13 Minuten wird das Suchteam tatsächlich fündig! Heike Zöller ist unendlich erleichtert: "Als sie geschrien haben 'Wir haben ihn', konnte ich es gar nicht glauben."

So bedankt sich Heike Zöller bei ihren Helfern und Freundinnen

Im Gespräch mit unserem Moderator Marcus Fahn in BAYERN 1 am Morgen ist Heike Zöller eines wichtig:

"Ich möchte meinen Freundinnen ganz herzlich danken, dass sie sofort gesagt haben 'Hey komm', sch..egal, ist nicht unsere Lieblingsarbeit, aber das wird man einmal im Leben machen. Hoffentlich ;-)' Und auch danke an die Mitarbeiter der Recyclingfirma, dass sie einfach so unkonventionell geholfen haben und den Container eigens für mich weggefahren haben." Heike Zöller im Gespräch mit Marcus Fahn

Mit ihrem Geldbeutel wiedervereint: Heike Zöller ist glücklich und dankbar für die empfangene Hilfe.

Ihren Dank an die Recyclingfirma durfte Frau Zöller dann auch noch persönlich übermitteln: Denn Marcus Fahn hat als Überraschung Herrn Roth von der Recyclingfirma Schaumeier in Traunstein übers Telefon zugeschaltet.

Und weil wir von BAYERN 1 finden, dass so viel Einsatz und Freundschaft belohnt werden muss, schicken wir Heike mit ihren Freundinnen und den Kollegen vom Recyclinghof im Dezember zu den "Night of the Proms"!