Freitag der 13. Warum der Mond am Freitag den 13. so besonders ist

Es ist Freitag der 13. und heute kann man einen ganz besonderen Mond am Himmel entdecken. Supermond war gestern - heute Nacht gibt es den Minimond zu sehen. Warum das etwas Außergewöhnliches ist, erfahren Sie hier.

In der Nacht von Freitag, 13.September 2019 auf Samstag wird es zu einem ganz besonderen Vollmond kommen. Am Himmel geht der kleinste Mond des Jahres auf. Er wird unter anderem schon als Anti-Supermond betitelt.

Warum ist der Mond so klein?

Der Mond kreist in elliptischen Bahnen um die Erde. Das heißt, er zieht eine ovale Kurve um unseren Planeten. Dadurch kommt er uns mal näher und entfernt sich auch mal weiter weg. In der Nacht vom Freitag den 13. auf den Samstag passiert der Erdtrabant den weitentferntesten Punkt. Deshalb erscheint uns der Mond in dieser Nacht besonders klein. Die größte Entfernung zwischen Mond und Erde wird Apogäum genannt und bezeichnet eine Entfernung von mehr als 405.000 Kilometern. Dass dieses Spektakel ausgerechnet auf Freitag den 13. fällt, ist übrigens reiner Zufall.

