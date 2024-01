Erika Fuchs Haus Klein-Entenhausen in Schwarzenbach

Auf 130 Quadratmetern ist ein begehbares Entenhausen entstanden, mit Oma Ducks Bauernhof, der Werkstatt von Erfindergeist Daniel Düsentrieb oder dem Blick auf einen Haufen von Talern, in denen Onkel Dagobert so gerne badet. Wie sehr sich das Klein-Entenhausen in Schwarzenbach herumgesprochen hat, das weiß Museumsleiterin Joanna Straczowski: "Das Schöne ist, wir sind ja das real existierende Entenhausen, und wir bekommen auch manchmal Briefe. Zum Beispiel von einer jungen Bettina aus Zürich. Die hat den Brief einfach nur an Oma Duck in Entenhausen adressiert. Und wo kam er an? Natürlich im Erika-Fuchs-Haus." Na, wo denn sonst?