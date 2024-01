Xperium Ein cooles Museum im Bayerischen Wald

"Bei uns ist es so, dass wir über 120 Exponate haben. Kinder sagen meist, die begehbare Seifenblase sei ihr Highlight. Das ist der Einstieg bei uns in die Ausstellung. Und es ist dieser Moment, wo letztendlich Kinder, die vorher vielleicht gar nicht rein wollten, nach wenigen Sekunden gefangen sind. Ich persönlich tendiere aber bei der Frage nach dem Highlight in Richtung Kugel-Ballett, wo man letztendlich mit Pendellängen zeigen kann, wie Pendelgeschwindigkeiten funktionieren. Das ergibt natürlich dann ein ästhetisch superschönes Bild und zeigt die physikalischen Gesetzmäßigkeiten."