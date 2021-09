Christl (Angela Ascher) und Julia (Susanne Wiesner) bilden seit einiger Zeit eine Fahrgemeinschaft vom Land zu ihren Arbeitsstätten in der Münchner Innenstadt. Als Birgit (Luise Kinseher) wegen Alkohol am Steuer ihren Führerschein verliert, bleibt ihr nichts anders übrig, als sich dem Duo anzuschließen. Sehen und hören Sie die crossmediale Serie ab Montag, 27. September, in Ihrer BR Mediathek, im BR Fernsehen und auf BAYERN 1. [mehr - BR Fernsehen | zum Video: Crossmediale Serie - Trailer: 3 Frauen 1 Auto (S01/E00) ]