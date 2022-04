BR Schlager Sebastian Müller gewinnt den "BR Schlager Traum"

Rund 350 Bewerbungen waren bei der Aktion "Der BR Schlager Traum" beim digitalen Schlagerradio des Bayerischen Rundfunks eingegangen. Zehn Finalistinnen und Finalisten hatte die prominent besetzte Jury aus den vielen Bewerbungen ausgesucht, über deren Abschneiden auch die Hörerinnen und Hörer per Online-Voting mitentschieden haben. Am Ende traten die Top 3-Kandidaten gegeneinander an. Sebastian Müller holte die meisten Stimmen beim Online-Voting und hat sich mit Titeln wie "So liab hob i di" oder "Hulapalu" in die Herzen der BR Schlager-Fans gesungen.