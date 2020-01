Bayern 2: #zf17 Vorverkauf für den Zündfunk Netzkongress startet

Zum fünften Mal veranstaltet das Bayern 2-Szenemagazin Zündfunk den Zündfunk Netzkongress: zwei Tage mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen und viel Austausch – am 13. und 14. Oktober 2017 im Münchner Volkstheater. Der Vorverkauf startet am 3. Juli, die Karten für zwei Tage kosten 33 Euro.

"WTF – WHAT THE F…!"

…ist das Motto des diesjährigen Zündfunk Netzkongresses, wobei das "F" für alles stehen kann: für Fake, Fiction, Feminismus, Freedom und, ja, auch für den Ausruf der Empörung! Auch im fünften Jahr wird in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Volkstheater ein ganzer Think Tank voll internationaler Speakerinnen und Speaker in Vorträgen, Panels und Workshops die Gegenwart von Netz und Welt analysieren, die Zukunft vorwegnehmen, Denkanstöße liefern und Vorschläge machen, wie es weitergehen soll – allen voran etwa der Europaparlamentarier und Datenschutzexperte Jan Philipp Albrecht, die Gründerin der Initiative 'Botswatch', Tabea Wilke, oder der Science Fiction Autor und Wissenschaftler Paul Graham Raven.

Der Zündfunk Netzkongress 2017 im Münchner Volkstheater

Seit Donald Trump Anfang des Jahres in seine neue Immobilie, das Weiße Haus in Washington, gezogen ist, hat sich der politische Stil nicht nur in den USA verändert. Der AFD wurden zwischenzeitlich über 20 Prozent prognostiziert und Geert Wilders stand fast schon als Wahlsieger in den Niederlanden fest. Einkommensunterschiede in der Gesellschaft wachsen, die Zahl der prekär Beschäftigten steigt, die EU verliert bald das Vereinigte Königreich und dieses möglicherweise dadurch seine Einheit. Kate Tempest singt „Europe is lost“. Lügen beherrschen die politische Rhetorik – und weil Fake News passgenau in die jeweiligen Filterblasen geschossen werden, sind Lügen eine wirksame neue Cyber-Waffe.

Aber im Jahr 2017 scheint sich noch etwas anderes zu verändern. Der fast schon apokalyptische Alarmismus ist einem beherzten "Trotzdem" gewichen. Menschen stehen wieder auf – für Europa, für Demokratie, für Toleranz und Vielfalt. Überall bilden sich Daten-Teams und Fakten-Checker. Anti-Hater und Verification-Labs nehmen die Arbeit auf. Die New York Times hat die höchste Auflage seit Jahren. Und das Silicon Valley arbeitet daran, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Viel Gesprächsstoff also für den Zündfunk Netzkongress, der in diesem Jahr vom 13. bis 14. Oktober im Münchner Volkstheater stattfindet.