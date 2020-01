Bayern 2: #zf18 Vorverkauf für den Zündfunk Netzkongress 2018 gestartet

Zum sechsten Mal veranstaltet das BR-Szenemagazin Zündfunk in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung den Zündfunk Netzkongress. Zwei Tage mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen und viel Austausch: Ein internationaler Think-Tank aus Netzaktivisten, Künstlern, Bloggern, Musikern und Politikern stellt sich Debatten und entwickelt Thesen im Münchner Volkstheater am Freitag, den 26. Oktober abends und Samstag, 27. Oktober 2018 den ganzen Tag. Eintrittskarten kosten 33 Euro und sind online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

#CASHTAG

... lautet das Motto des Zündfunk Netzkongress 2018. Das Thema ist damit klar: Money makes the web go round! Das ist die Maxime der Plattform-Giganten aus dem Silicon Valley. Egal ob es um Daten, Demokratien oder vage Zukunftsentwürfe geht – in ihren Augen blitzen die Dollarzeichen und die Bitcoins. Unter dem Claim #cashtag wird unter anderem diskutiert, welchen Preis wir für das Versprechen des grenzenlosen Netzes bereit sind zu zahlen.

"IT´S THE ECONOMY, STUPID"

Treffender als der frühere US-Präsident Bill Clinton kann man nicht formulieren, was die Welt am Laufen hält: Geld regiert die Welt – im Guten wie im Schlechten. Und das gilt natürlich auch für das Netz. Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass soziale Netzwerke mehr über uns wissen, als wir selbst. Daten werden verkauft und im schlimmsten Fall missbraucht. IT-Monopolisten verleiten uns zum Konsum – und gleichzeitig verändern sie unseren Alltag auf revolutionäre Weise. Mit welchen Offensiven können wir kontern? Der Philosoph und ehemalige Googlianer James Williams ist auf der Suche nach möglichen Antworten. Als Wissenschaftler an der University of Oxford beschäftigt er sich vor allem mit philosophischen und ethischen Fragen beim Design von Technologie: Ist es möglich die Tech-Welt in Einklang mit unseren ethischen Vorstellungen zu bringen? Außerdem hält Frank Slijper, Wirtschaftswissenschaftler und Kenner des militärisch-industriellen Komplexes, einen Vortrag zur Aufklärung über die militärische Nutzung autonomer Waffensysteme – und verrät, wie wir die Killerroboter stoppen können.

ALLES HAT SEINEN PREIS

… auch im Netz, dieser nicht mehr ganz so frischen Utopie-Schleuder. Unabhängiger sind wir auch 2018 nicht. Es könnte auch sein, dass hinter all den kühnen Zukunftsvisionen eine etwas banalere Wahrheit steht. Genau – "it’s the economy, stupid!" Oder wieso werden nur seltsame Oligarchen mit Krypto-Währungen Milliardäre? Die Frontfrau der Blockchain-Forschung Shermin Voshmgir erzählt über die sozioökonomischen Auswirkungen von Zukunftstechnologien und entwirft neue Zukunftsvisionen. Zusammen mit BBC-Journalistin Feranak Amidi: Sie wiederum zeigt, wie Frauen im Nahen Osten sich mit Hilfe sozialer Medien Gehör verschaffen.



Denn das Netz ist auch ein Platz für unangepasste Frauen. Zum Beispiel Sophie Passmann. Die Slam-Poetin und Autorin beim "Neo Magazin Royal" weiß, wie man Instagram und scharfe Satire miteinander verbindet. Seit #MeToo will der Zündfunk Netzkongress auch über Sexismus in der digitalen Wirtschaft reden und ein Zeichen für mehr Diversity setzen.

Karten für 33 Euro zzgl. Gebühren sind vor Ort beim Münchner Volkstheater, online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Für Studenten gibt es ermäßigte Tickets.

Alle Infos unter www.bayern2.de/netzkongress