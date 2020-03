Internationales Festival Junger Literatur Bayern 2-WORTSPIELE-Preis geht an Alexandra Riedel

Alexandra Riedel ist zum Abschluss des Literatur-Festivals "WORTSPIELE 20" am Freitagabend, 6. März 2020, in München für ihren Auszug aus dem Roman "Sonne, Mond, Zinn" mit dem "Bayern 2-WORTSPIELE-Preis 2020" ausgezeichnet worden. Die Kultur- und Informationswelle des Bayerischen Rundfunks vergab den Literaturpreis in diesem Jahr zum 17. Mal. Die besten Festival-Texte, ein Gespräch mit der Preisträgerin und die Lesung des preisgekrönten Textes sind am Sonntag, dem 8. März 2020, 12.30 Uhr, in "radioTexte – Das offene Buch" auf Bayern 2 zu hören.

"Aufgespannt zwischen Groteske, Beschreibung, poetischen und mythologischen Assoziationen lässt Alexandra Riedel ihren Protagonisten, den Fluglotsen Gustav, der wie schon seine Mutter vaterlos aufwuchs, von seinen Familienverhältnissen erzählen: ‚Dinge passieren. Menschen auch‘, heißt es im Roman 'Sonne, Mond, Zinn', der fragt: Welche Folgen kann ein Seitensprung haben, über Generationen hinweg? Der Schmerz, die Leerstellen sind deutlich fühlbar, ohne explizit benannt zu werden. Zinn wird zur Beerdigung seines unbekannten Großvaters begleitet, in eine Familie, die er weniger kennt als den Sternenhimmel, und doch tragen er und seine Mutter Anteile dieser fremden Familie mit sich. Ein stilsicherer, nachdenklicher, auch komischer Text, der elegant Fragmente aus Vergangenheit und Gegenwart verwebt und in einer vertrackten Perspektive erzählt, im 'Du' an die Mutter," heißt es in der Jury-Begründung des Literaturwissenschaftlers Sven Hanuschek und der BR-Literaturredakteurin Cornelia Zetzsche.

Über die Autorin:

Alexandra Riedel wurde 1980 in Süddeutschland geboren, wuchs in Norddeutschland auf und lebt heute in Berlin. Sie studierte Kunstgeschichte und Literatur an der HU Berlin und absolvierte ein Masterstudium am Literaturinstitut Leipzig. "Sonne, Mond, Zinn" im Verbrecher Verlag ist ihr Roman-Debüt.

Bayern 2-WORTSPIELE-Preis Der Preis ist verbunden mit der Ausstrahlung des Textes auf Bayern 2, einem einmonatigen Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut Peking.

Höhepunkte im Radio

Bayern 2 sendet den preisgekrönten Text und Ausschnitte der besten Lesungen in der Sendung "radioTexte – Das offene Buch" am Sonntag, 8. März 2020, von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr.