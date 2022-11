BR Fernsehen Willkommen in Nachhalting - eine Gemeinde wird plastikfrei

Mit einem besonderen TV-Experiment bringt der Bayerische Rundfunk die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auf informative und unterhaltsame Weise ins Fernsehen. Unter dem Titel "Willkommen in Nachhalting" versuchen Bürgerinnen und Bürger der schwäbischen Gemeinde Mering bei Augsburg einen Monat lang, besonders nachhaltig zu leben, um so gemeinsam ein Ziel zu erreichen: in vier Wochen so wenig Plastikmüll wie möglich zu produzieren. Durch die Sendung am Montag, 14. November 2022, um 20.15 Uhr (ab 11. November in der ARD/BR Mediathek) führt Melitta Varlam.