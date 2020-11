ARD-alpha/BR-KLASSIK Weihnachtsoratorium mit dem Chor des BR

Für viele Menschen ist das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ein traditioneller Bestandteil des Weihnachtsfests. Gleichwohl werden viele heuer auf einen Konzertbesuch verzichten müssen. ARD-alpha zeigt eine Konzertaufzeichnung der beliebten Weihnachtsmusik in zwei Teilen am 25. und 26. Dezember 2020 jeweils um 11.00 Uhr mit dem Chor des BR und dem Orchester Akademie für Alte Musik Berlin unter der Leitung von Peter Dijkstra. Beide Teile stehen nach Ausstrahlung 12 Monate in der BR Mediathek zur Verfügung.

Bachs Weihnachtsoratorium gehört im deutschen Sprachgebiet fast schon zur Volksmusik. Ob leidenschaftliche Laienchöre oder klanggewaltige Berufschöre: Zur Weihnachtszeit ist es ihre vornehmste Aufgabe, das Weihnachtsoratorium oder Teile daraus aufzuführen. Mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Orchester Akademie für Alte Musik Berlin, einem der besten Ensembles mit historischen Instrumenten, ist das Oratorium auch Weihnachten 2020 Teil des Festes.

Johann Sebastian Bach legte das Weihnachtsoratorium in sechs Kantaten an, von denen jede für einen bestimmten Feiertag zwischen dem 1. Weihnachtstag und Epiphanias (Dreikönigstag) bestimmt ist. Der erste Teil am 25. Dezember um 11.00 in ARD-alpha umfasst die Kantaten I-III, die von der Geburt Christi, der Verkündigung an die Hirten und der Bestätigung des eingetroffenen Heils berichten. Die Kantaten IV-VI über Christi Beschneidung und Namensgebung bis zum Besuch der Heiligen Drei Könige an der Krippe im Stall folgen am 26. Dezember, ebenfalls um 11.00 Uhr.

Eigens für die Fernsehaufnahmen wurde der Herkulessaal der Münchner Residenz mit einem besonderen Lichtkonzept festlich ausgeleuchtet. Die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer erleben zudem eine visuelle Erweiterung: Ergänzt wird die Konzertaufzeichnung durch Aufnahmen von Kunstwerken Albrecht Dürers und Rembrandts sowie einer neapolitanischen Krippe, die die Ereignisse der Weihnachtszeit darstellen.

Mitwirkende

Rachel Harnisch, Sopran

Anke Vondung, Alt

Maximilian Schmitt, Tenor

Christian Immler, Bass

Chor des Bayerischen Rundfunks

Akademie für Alte Musik

Leitung: Peter Dijkstra

Eine Aufzeichnung von 2010 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar