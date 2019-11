Chor des BR - Weihnachtskonzert Patrick Hahn dirigiert - Uraufführung aus seiner Feder

Der Chor des BR präsentiert am Samstag, 14. Dezember 2019 um 20 Uhr im Prinzregententheater München erneut ein Weihnachtskonzert. Kompositionen aus verschiedenen europäischen Ländern stehen auf dem Programm. Der Newcomer Patrick Hahn dirigiert, u.a. seine eigene Uraufführung "Ballade of Christmas Ghosts" und – gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester – Camille Saint-Saëns’ Oratorio de Noël. Maximilian Maier moderiert den Abend. Das Weihnachtskonzert wird als Auftakt des nachfolgenden EBU Christmas Day von Radiosendern in zahlreichen europäischen Ländern live übertragen.