BR24 Web-Doku "Wir in der Krise – User dokumentieren die Corona-Zeit"

Fünf Geschichten, fünf Smartphones und die Corona-Pandemie: Hotelfachfrau Mary ist plötzlich arbeitslos, Krankenpflegerin Julia im Dauerstress, Reiseunternehmer Christian bangt um sein Start-up, Lehrerin Jil um den Kontakt zu ihren Schülern und Schülerinnen und Schauspieler Ben um den nächsten Job. In der BR24 Web-Doku nehmen uns fünf junge Menschen mit in ihr Leben in der Zeit von Covid-19. Zu sehen ist die Web-Doku auf dem BR24 YouTube-Kanal sowie in der BR Mediathek bis zum 27. November 2021.

Die Web-Doku "Wir in der Krise – User dokumentieren die Corona-Zeit" führt das BR24-Instagram und -YouTube-Format "Mein Corona-Life" fort: Fünf junge Bayerinnen und Bayern haben sich während der vergangenen Monate selbst gefilmt und ein Videotagebuch geführt, von der ersten bis hinein in die so genannte zweite Welle der Corona-Pandemie und den "Lockdown light". In Video-logs, aufgenommen mit dem eigenen Smartphone, berichten sie von ihren Ängsten und Sorgen während der Ausgangsbeschränkungen. Davon, wie sie der Sommer entspannte und der erneute Anstieg der Zahlen im Herbst mitunter zum Verzweifeln bringt, manch einen gar zum Aufgeben zwingt. Aber sie zeigen auch, was sie diese Krise in ihrem Leben lehrt und was sie in Zukunft anders machen werden.

Die 20- bis 40-Jährigen, von denen die Doku handelt, sind mit den Vorzügen demokratischer Freiheiten aufgewachsen. Was macht die Erfahrung einer Pandemie mit einer Generation, die plötzlich erlebt, dass nichts selbstverständlich ist? Wie weit reicht die Solidarität, wenn der Schutz der Gesundheit Anderer auf Kosten der eigenen so wichtigen Freiheit, der eigenen finanziellen Unabhängigkeit geht?

Die Protagonistinnen und Protagonisten haben sich selbst mit ihren Smartphones gefilmt. Neben ihren Video-Diaries bedient sich die Web-Doku aus Social Media-Material und -Trends, um die Ereignisse seit Januar 2020 zu beschreiben. Diese BR24 Web-Doku entstand komplett kontaktlos, vom Dreh bis hinein in den Schnitt, und ist damit selbst Zeugnis dieser besonderen Zeit. Eine Art Corona-Tagebuch im Zeitraffer.

