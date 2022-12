Bundesweiter Warntag BR testet erfolgreich Cell Broadcast via 5G Broadcast

Hohe Betriebssicherheit von Rundfunksendern

Hier könnten Rundfunksender helfen, denn sie verfügen über eine hohe Betriebssicherheit aufgrund von Redundanz, Netzersatzanlagen und oftmals liegen ihre Senderstandorte höher als die Mobilfunkmasten. Rundfunksender bieten sich daher für eine Aussendung von Warnmeldungen über 5G-Broadcast direkt auf Smartphones an und könnten eine noch zuverlässigere Verbreitung von Warnmeldungen durch Cell Broadcast via 5G-Broadcast erreichen.

Grundlagen für neue 5G-Broadcast-Technik

Erfolgreicher Test

Wesentlich größerer Sendebereich

Die mittels 5G Broadcast übertragene Warnmeldung waren auf Smartphones in einem sehr großen Versorgungsbereich empfangbar. Sie konnte beispielsweise im Münchner Stadtgebiet sowohl am Ostbahnhof in etwa 17 Kilometer Entfernung als auch im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in etwa 19 km Entfernung vom Sender empfangen werden.