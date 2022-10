TV-Erstausstrahlung im BR Fernsehen Prämierter Dokumentarfilm "Walchensee Forever"

Vor der Kulisse des bayerischen Walchensees erzählt die Münchner Regisseurin Janna Ji Wonders in ihrem Familienepos eine Fünf-Generationen-Geschichte, in deren Zentrum Frauen stehen, die auf schicksalshafte Weise mit diesem Ort verbunden sind. Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" läuft "Walchensee Forever" am Mittwoch, 9. November 2022, um 22.45 Uhr als Erstausstrahlung im BR Fernsehen auf dem Sendeplatz "DoX – Der Dokumentarfilm im BR" und ist vorab ab 7. November in der ARD Mediathek und der BR Mediathek abrufbar.