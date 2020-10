Live bei radioMikro Bayerns Sieger im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird verkündet

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser Bayerns? Die 16 Finalisten werden am Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 18.30 Uhr sicher gespannt vor dem Radio sitzen: Denn dann wird in radioMikro auf Bayern 2 der Umschlag mit dem Votum der Jury geöffnet. Live und exklusiv erfahren die Sechstklässler und alle Hörerinnen und Hörer, wer der oder die Siegerin des Vorlesewettbewerbs in Bayern ist und im bundesweiten Finale antreten wird.