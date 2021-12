Dokumentarfilm im BR Fernsehen "Vakuum – Bestandsaufnahme in der Coronakrise"

Die BR-Koproduktion "Vakuum" beschreibt die Coronakrise im Südburgenland am östlichsten Rand Österreichs und erzählt von der Ungewissheit, dem Stillstand, der Angst vor der Leere – aber auch über ungeahnte, neue Perspektiven in Bezug auf das Altvertraute. Der Dokumentarfilm von Regisseurin Kristina Schranz lief auf dem DOK.fest München 2021 und wurde für den Megaherz Student Award und für den FFF-Förderpreis nominiert. Der Film wird als deutsche TV-Erstausstrahlung am 19. Januar 2022 um 22.45 Uhr im BR Fernsehen gezeigt und ist nach Sendung bis zum 19. März 2022 in der BR Mediathek abrufbar.