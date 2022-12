Doku zum Event-Zweiteiler im Ersten Tief im Fels – Überleben am Untersberg

Am Mittwoch, 28. Dezember, läuft ab 20.15 Uhr der internationale Event-Zweiteiler "Riesending – Jede Stunde zählt“ im Ersten (online first ab 27. Dezember in der ARD Mediathek). Der Oscar-prämierte Regisseur Jochen Alexander Freydank hat den Zweiteiler nach einer Geschichte von Johannes Betz in Szene gesetzt und auch das Drehbuch geschrieben. Es spielen Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Sabine Timoteo u. a.



"Riesending – Jede Stunde zählt" ist eine Koproduktion von Senator Film (Produzenten: Ulf Israel, Reik Möller) mit BR, ARD Degeto und SWR in Zusammenarbeit mit Lotus Film, C-Films, Servus TV und SRF, gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, RTR und Filmlocation Salzburg. Die Redaktion liegt bei Claudia Simionescu (BR), Christoph Pellander (ARD Degeto), Brigitte Dithard (SWR), Frank Holderied (ServusTV) und Thomas Lüthi (SRF).