BR-KLASSIK - Studiokonzert Liederabend mit Fatma Said und Eric Schneider

Die ägyptische Sopranistin Fatma Said und ihr Klavierpartner Eric Schneider präsentieren am Dienstag, den 3. März 2020, im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks einen Liederabend mit französischen, deutschen und arabischen Kompositionen. Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr, BR-KLASSIK überträgt live im Hörfunk.

Eigentlich wäre Fatma Said gerne Tennisprofi geworden. Doch als ein Chorleiter in Kairo ihr musikalisches Talent erkannte und förderte, schlug Fatmas Begeisterung vom Sport zum Singen um. Die junge Ägypterin studierte zunächst Gesang in Berlin, wechselte dann ans Opernstudio nach Mailand und debütierte 2016 als Pamina an der Mailänder Scala. Im selben Jahr wurde sie in das New Generation Artists-Programm der BBC aufgenommen.

Doch genauso wie für die Oper schlägt das Herz von Fatma Said auch für das Lied. Im Studiokonzert am 3. März um 20.00 Uhr stellt sie dies vielfältig unter Beweis, sowohl u.a. mit Kompositionen von Ravel, Debussy und Weill als auch mit arabischen Liedern. Begleitet wird sie dabei von dem Pianisten Eric Schneider, durch den Abend führt Falk Häfner.

Mitwirkende:

Fatma Said, Sopran

Eric Schneider, Klavier

Programm:

Maurice Ravel – Shéhérazade

Claude Debussy – Trois Mélodies

Georges Bizet – Adieux de l'hôtesse arabe

Hector Berlioz – Zaide, op. 19 Nr. 1

Kurt Weill – Wie lange noch?, Nannas Lied, Youkali, Berlin im Licht, This time next year

Sherif Mohie el Din – Three poems by Amal Donqul (1989)

Gamal Abdel Rehim – Die Tochter des Sultans

Karten:

Euro 24,- / 32,- (Schüler und Studenten Euro 8,-)

BRticket (0800 59 00 594) www.shop.br-ticket.de oder München Ticket (089 / 54 81 81 81)

Live-Übertragung:

BR-KLASSIK überträgt das Konzert am Dienstag, 3. März 2020, ab 20.05 Uhr live im Hörfunk.