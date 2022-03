Korrespondenten BR-Studio Hof zieht um

Von hier aus berichtet die langjährige Korrespondentin Annerose Zuber aus Stadt und Landkreis Hof und im Bedarfsfall auch aus den benachbarten Regionen. Die Live-Schalte zum Wasserschaden am Theater Hof, die Auseinandersetzung um die geplante Riesen-Fußgänger-Hängebrücke im Höllental oder Hintergründiges zum Stand der Forschung in Sachen Bio-Kunststoffe an der Hochschule Hof – das sind einige der Themen, die mit moderner, multimedialer Technik im neuen Studio für alle Ausspielwege aufbereitet werden, also für Fernsehen, Hörfunk und Online.

Dazu gehören unter anderem das Bayern1-Regionalmagazin "Mittags in Franken", die verschiedenen Formate im BR Fernsehen – wie die "Frankenschau aktuell", die "BR24"-Sendungen oder die "Abendschau" – oder das digitale Nachrichtenangebot von BR24 in Web, App und Social Media. Auch die Berichterstattung aus der Region für die gesamte ARD – etwa die Tagesschau oder die Tagesthemen – wird aus dem Hofer Studio zugeliefert.

Die Hofer Korrespondentin



Annerose Zuber berichtet bereits seit 2003 aus Stadt und Landkreis Hof. Davor war die studierte Bibliothekarin und Politikwissenschaftlerin nach einem Zeitungsvolontariat im BR-Studio in Würzburg tätig. Durch ihre langjährige Tätigkeit kennt sie sich bestens aus in der Region und kann so in Bild, Ton und Schrift die Geschichten erzählen, die die Menschen vor Ort bewegen – mal spannend, mal aufregend, mal lustig und immer ganz nah dran am Geschehen.