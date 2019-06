Studio Hamburg Nachwuchspreis 2019 Auszeichnung für BR-Koproduktion "Alles ist gut"

Die BR-Koproduktion "Alles ist gut" ist am 6. Juni 2019 im Rahmen des Studio Hamburg Nachwuchspreises in der Kategorie "Bester Film" im Hamburger Thalia Theater ausgezeichnet worden. Regisseurin Eva Trobisch erhielt für ihren erfolgreichen Film bereits mehrere Auszeichnungen u.a. bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes, beim Filmfest München und beim Locarno Filmfestival. Auch Hauptdarstellerin Aenne Schwarz wurde schon mehrfach geehrt.