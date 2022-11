Bayerischer Rundfunk Streikaufruf: Programm-Beeinträchtigungen am 9. November 2022

Die Gewerkschaft ver.di und der Bayerische Journalistenverband (BJV) haben ihre Mitglieder zu einem Warnstreik am Mittwoch, 9. November 2022, ab 4 Uhr, aufgerufen. Er umfasst alle Dienste, die bis Ende des Tages beginnen. Damit können alle bayerischen Betriebsteile und das Hauptstadtstudio des BR in Berlin von Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Der BR versucht, die Auswirkungen auf das Programm so gering wie möglich zu halten. Dennoch sind Beeinträchtigungen leider nicht zu vermeiden.