BR-KLASSIK auf allen Kanälen Stars im Luitpoldhain 2019 - The Night of Jazz & Friends

Beim großen Open-Air-Konzert "Stars im Luitpoldhain 2019" in Nürnberg am Sonntag, 4. August 2019 ist BR-KLASSIK mit dabei und überträgt "The Night of Jazz & Friends" live per Video-Livestream im Internet und in Surroundtechnik im Radio. Die Aufzeichnungen sind im BR Fernsehen und auf ARD-alpha zu sehen. Star-Drummer Wolfgang Haffner lädt heuer zum dritten Mal zur großen Open-Air-Jam-Session ein.

In der Szene hat sich "Stars im Luitpoldhain" als eines der größten Open-Air-Jazzfeste herumgesprochen. Nach 2015 und 2017 treffen sich hier Topstars der Jazz-Szene erneut zum großen Freundschaftskonzert im Nürnberger Luitpoldhain. Stilistisch öffnen sich die Tore in diesem Jahr vom Jazz auch Richtung Rap-, Dancefloor- und Clubszene. Mit dabei das weltweit tourende DJ-Kollektiv Nightmares On Wax aus London, De-Phazz mit Sängerin Pat Appleton, Clueso, Max Mutzke, und Saxophon-Ikone Bill Evans. Die eigens für "Stars im Luitpoldhain" gegründete German All Star Big Band ist mit Topmusikern wie Sting-Perkussionist Rhani Krija besetzt. Geleitet wird sie auch in diesem Jahr wieder von dem Dirigenten und Arrangeur Jörg Achim Keller. Der Initiator des großen Treffens ist der Star-Drummer Wolfgang Haffner, er lädt heuer zum dritten Mal zur großen Open-Air-Jam-Session ein.

Die Live-Übertragungen im Überblick:

Sonntag, 4. August 2019, 20.05 bis 23.00 Uhr - Live

• BR-KLASSIK/Hörfunk: Live und in Surround-Technik – auch auf br-klassik.de

• Video-Livestream auf www.br-klassik.de

(im Anschluss als Video on demand abrufbar unter www.br-klassik.de/concert)

• außerdem auf den Facebook-Seiten

facebook.com/BRFranken

facebook.com/br-klassik

Ausstrahlungen der Aufzeichnung:

• BR Fernsehen: Am Dienstag, 13. August, 00.15 Uhr

• ARD-alpha: Am Sonntag, 8. September, 20.15 Uhr

• Bayern 2: Am Sonntag, 8. September, radioMitschnitt, 21.05 – 22.00 Uhr

• DAB B5 plus: ARD Radiofestival, 30. August, 20.04 bis 22.30 Uhr