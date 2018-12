Hitfeuerwerk zum Jahreswechsel Die Silvestershow mit Jörg Pilawa

"Party, Hits & magische Momente" – all das bietet die "Silvestershow mit Jörg Pilawa", live am Montag, 31. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten, in ORF 2 und im SRF. Von Schlager und Evergreens über "Rock 'n' Roll" und Swing bis zu Partyhits ist in der großen Eurovisions-Show mit Jörg Pilawa und Francine Jordi für musikalische Abwechslung gesorgt.

Beim finalen Countdown zum Jahreswechsel feiern die beiden Moderatoren in der TipsArena in Linz gemeinsam mit zahlreichen Stars, Showacts und Hits zum Mittanzen hinein ins neue Jahr. Einen besonderen Höhepunkt erleben die Zuschauer um Mitternacht, wenn live an das Brandenburger Tor zu einem der größten Silvester-Feuerwerke Europa geschaltet wird. Danach geht die Party bis 1.00 Uhr weiter. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung bis 7. Januar 2019 in der Mediathek Das Erste zu sehen.

Stars, Publikumslieblinge und jede Menge Hits – die Gästeliste der "Silvestershow"

In der Linzer TipsArena sorgen unter anderem folgende Künstler für einen guten Rutsch ins neue Jahr: Ihre Evergreens präsentieren The Rubettes aus England und Middle of the Road aus Schottland, für modernen Rock ’n’ Roll-Sound sorgen The Baseballs. DJ Ötzi feiert in Linz in sein 20. Jubiläumsjahr hinein. Mit dabei sind auch Partygarant Bernhard Brink, Linda Fäh aus der Schweiz sowie der bayerische Magier-Newcomer Magic Maxl und Magier-Star Peter Marvey. Ebenso auf der Bühne zu sehen sind der deutsche König des Swing Tom Gaebel, Schlager-Ikone Kristina Bach, Florian Ast, Vincent Gross, der Schlager-Shootingstar aus der Schweiz, und die deutsche Partyband Lollies. Ihre spektakulären Choreografien zeigt die Dance Destruction Crew. Und mit zahlreichen Hits im Gepäck kommen Semino Rossi & Nik P, die Schürzenjäger, die österreichischen Lokalmatadore Die Seer und die Paldauer sowie der belgische Superstar Helmut Lotti.

"Silvestershow" sucht "Magische Momente 2018"

Als besondere Aktion suchen Francine Jordi und Jörg Pilawa nach den kleinen und großen Augenblicken ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Jahr 2018 besonders gemacht haben. Das Publikum ist aufgerufen, ihre eigenen magischen Momente zu teilen. Die schönsten davon werden in der "Silvestershow" präsentiert. Mehr Informationen zur Teilnahme sind unter www.DasErste.de/silvestershow erhältlich.