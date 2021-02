Konzerte am 6. und 12. März im Livestream Sir Simon Rattle erstmals als designierter Chefdirigent zurück bei Chor und Symphonieorchester des BR

Zwei musica viva-Konzerte an einem Abend! Im ersten Programm am Samstag, den 6. März, um 18.00 Uhr dirigiert Sir Simon Rattle in der Philharmonie im Gasteig die Uraufführung von Ondřej Adámeks Komposition "Where are You?", bei der die Mezzosopranistin Magdalena Kožená den Solopart übernimmt. In der ewigen großen Frage nach der Existenz Gottes berührt sich Adámeks Werk mit Messiaens "Et exspecto resurrectionem mortuorum" – einem ehernen Klangmonument des Vertrauens auf die christliche Verheißung der Auferstehung.