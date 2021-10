Gäste stehen fest Die Silvester Show mit Jörg Pilawa

Karten für die Aufzeichnung am 17. November 2021 in Offenburg



In diesem Jahr kann die Silvester Show wieder mit Publikum stattfinden. Karten für die Aufzeichnung am Mittwoch, 17. November 2021 in der Baden-Arena Offenburg gibt es ab 29 € auf www.reservix.de oder telefonisch unter 0781 9226 0.



Der Einlass ist nur mit Impf- oder Genesenennachweis (2G-Regelung) möglich.