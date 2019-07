Heimatsound-Wettbewerb Siegerband 2019 ist Hadé aus Regenstauf

Den sechsten Heimatsound-Wettbewerb von Bayern 2 und BR Fernsehen haben Hadé aus Regenstauf gewonnen. Die Band eröffnet das bereits ausverkaufte Heimatsound-Festival am 26. Juli im Passionstheater Oberammergau.

Hadé aus Regenstauf sind nicht nur eine Band. Hadé ist eine Großfamilie. Drei Cousins und eine gemeinsame Freundin aus Kindertagen. Die Musik von Hadé lässt sich nicht nur auf die bayerische Sprachkultur reduzieren. Die junge Band im Alter um die zwanzig durfte sich bereits Bühnen mit Größen der Heimatsound-Szene wie Keller Steff und Claudia Koreck teilen.

Hadé sind dabei, wenn sich am letzten Juli-Wochenende zum siebten Mal die Fans neuer Musik aus Bayern und dem Alpenraum treffen. Beim Heimatsound-Festival in Oberammergau am 26. und 27. Juli treten die Bands im dortigen Passionstheater auf.

Sendungen vom Heimatsound-Festival

Bayern 2 und BR Fernsehen streamen das komplette Festival auf br.de/heimatsound, Bayern 2 übertragt live im Radio und ab Herbst alle Konzerte im BR Fernsehen.

Die Sendetermine auf Bayern 2 live vom Heimatsound-Festival:

Freitag, 26. Juli 2018 ab 21.05 Uhr

Samstag, 27. Juli 2018 ab 19.05 Uhr

Über den Heimatsound-Wettbewerb Mitmachen konnten Musikerinnen und Musiker aus ganz Bayern, die bayerische Pop-Musik machen. Aus allen Bewerbungen, die in diesem Jahr eingegangen waren, wählte die Jury diese fünf Finalisten: Hadé aus Regenstauf, Luisa Funkenstein aus Regensburg, Loisach Marci aus Garmisch und Sofia und Vue Belle aus München. Per Online-Voting bestimmte das Publikum dann den Sieger. Bayern 2 und BR Fernsehen veranstalteten den Wettbewerb in diesem Jahr zum sechsten Mal.

Heimatsound im BR

Im Bayerischen Rundfunk hat neue Musik aus Bayern und dem Alpenraum einen festen Platz: Heimatsound auf Bayern 2, Heimatsound-Concerts im BR Fernsehen und das Heimatsound-Festival in Oberammergau sind die ersten Adressen für aktuelle Musik aus Bayern, Österreich, der Schweiz und Südtirol.

Weitere Informationen unter: br.de/heimatsound