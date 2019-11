Neuer BAYERN 3 Podcast "World Wide Wahnsinn"

Das Internet ist DIE Fundgrube für irre Geschichten, absurde Konversationen und Freaks. Ob ein Rezept für „Bananencremesuppe mit Hackfleisch“ oder eine überraschende (Pärchen-)Kommunikation – BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler findet diese Kuriositäten und führt sie zusammen mit einem Stargast vor Livepublikum auf: reale Comedy aus dem echten Leben, sozusagen. Dabei kommen Sebastian Winkler und seine Gesprächspartner natürlich auch auf den Wahnsinn des eigenen Lebens zu sprechen und das führt zwangsläufig zu intimen Geständnissen und haarsträubenden Anekdoten.

Bühnenshow und Podcast: "World Wide Wahnsinn" mit Sebastian Winkler

Anders und außergewöhnlich, witzig und wahrhaftig. World Wide Wahnsinn ist Comedy und Talk in einer ganz besonderen Atmosphäre: Prominente Gäste erzählen private Geschichten und erwecken gemeinsam mit Sebastian Winkler wahnwitzige Storys aus dem Netz zum Leben. Das Live-Publikum hat bei der Aufzeichnung auf einer Münchner Kleinkunstbühne immer einen Riesenspaß – und ab sofort haben den auch die Abonnenten des BAYERN 3 Podcasts "World Wide Wahnsinn".

Der Podcast erscheint immer dienstags – und ist kostenlos downloadbar bei iTunes, in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.

Die ersten Gäste: 12. November: Christin Balogh, Schauspielerin, bekannt aus der ARD-TV-Serie "Sturm der Liebe" und seit einigen Monaten auch Moderatorin der BAYERN 3 Beziehungs-Show "Freundschaft plus" am Sonntagabend.



19. November: Netz-Comedian "Willi Nachdenklich" aus der Oberpfalz, der Neologismen wie "I bims" und die "Vong"-Sprache erschaffen hat und mit seiner Social-Media-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" regelmäßig für Lacher sorgt.

Sebastian Winkler begleitet die Menschen in Bayern jeden Morgen gemeinsam mit Simone Faust und Philipp Kleininger in den Tag – in der BAYERN 3 Morningshow "Sebastian Winkler und die Frühaufdreher". Seine Fans lieben ihn als Sänger und Komponisten der BAYERN 3 Hits "(Ich wünsch dir) Sternstunden", "Heimkommen" oder "Der Eisdealer". Der sympathische 37-Jährige stand schon als Kind auf der Bühne und vor der Kamera. Neben seinem Job als Radiomoderator arbeitet er weiterhin regelmäßig als Schauspieler und Synchronsprecher (u.a. in Serienerfolgen wie "This Is Us" und "Game of Thrones").