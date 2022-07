Fernsehpremiere "Schwarze Milch" von Regisseurin Uisenma Borchu erstmals im deutschen Fernsehen

Der Film "Schwarze Milch" von Regisseurin Uisenma Borchu mit Gunsmaa Tsogzol, Franz Rogowski und der Regisseurin in der Hauptrolle erzählt von zwei Schwestern, die sich nach langer Zeit in der Mongolei wieder treffen. Der Film wurde auf der 70. Berlinale 2020 in der Sektion Panorama uraufgeführt und wird am 1. August 2022 um 23.35 Uhr als deutsche Erstausstrahlung im BR Fernsehen gezeigt.