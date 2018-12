Fasching in Memmingen Tickets für "Schwaben weissblau, hurra und helau"

Am 7. und 8. Februar 2019 verwandelt sich die Stadthalle Memmingen wieder einmal in einen närrischen Hexenkessel! Bereits zum 16. Mal heißt es in der Hochburg der bayerisch-schwäbischen Narren "Schwaben weissblau, hurra und helau". Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 10. Dezember 2018. Bei der Traditions-Faschingsprunksitzung sind Lachen und Superstimmung garantiert – Ausstrahlung ist am Freitag, 15. Februar 2019, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.