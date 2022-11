BR Fernsehen SchleichFernsehen feiert 75. Folge!

Wenn die politischen Verhältnisse sich zu verdüstern drohen, macht Helmut Schleich (Foto, Mitte) das Licht an: In bewährter Weise leuchtet er die Schmutzecken, Widersprüche und Absurditäten des Politbetriebes aus. Unterstützt wird er darin in bewährter Weise von seinem Team (v. r. n. l.): dem Finanzkabarettisten Chin Meyer als Steuerfahnder Siegmund von Treiber, der die Staatseinkünfte zum Sprudeln bringen soll, oder der Influencerin Klara Fall, die immer wieder neue Social Media-Trends setzt. Andrea Limmer mimt die Wissenschaftsjournalistin, die mit Phänomenen wie virtueller Kriegsführung vertraut macht, und Gstanzl-Sänger Sebastian Daller schließlich haut mit seinen Schnadahüpfl satirisch-musikalisch in die Tasten seines Akkordeons.