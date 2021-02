Satirische Dramödie "All I Never Wanted" feiert Ausstrahlungs-Premiere

"All I Never Wanted" ist eine satirische Dramödie über vier Frauen, die um ihren Platz in der heutigen Leistungsgesellschaft kämpfen. Der Film erzählt drei ineinander verwobene Geschichten. Nina (Lida Freudenreich) ist ein junges Model und bekommt kurz vor ihrem Abi die Chance auf einen Karrierestart in Mailand. In der harten Modewelt wird sie an die Grenzen ihrer Werte gebracht. Mareile (Mareile Blendl) ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die mit Anfang 40 an einem Karriereknick steht. Nach dem Aus in einer Fernsehserie muss sie an ein Provinztheater nach Lindau, wo sie ausgerechnet die Jungfrau von Orleans spielen soll. Erneut wird sie dort mit Fragen um ihr Alter und um die Vergänglichkeit von Schönheit konfrontiert. Annika (Annika Blendl) und Leonie (Leonie Stade) sind zwei Regisseurinnen, die einen Dokumentarfilm über Nina und Mareile machen. Bei dem Kampf um die Realisierung des Films stehen sie vor der Entscheidung, sich für Geld korrumpieren zu lassen und ob sie sogar bereit sind, in das Geschehen einzugreifen, um dem Film zu einem Erfolg zu verhelfen.