Internationaler Radio-Preis für Satire Der "Salzburger Stier" 2022 geht an Luise Kinseher

Für den "Salzburger Stier" 2022 ist der Bayerische Rundfunk der federführende Veranstalter. Rund um die Preisverleihung wird im Mai 2022 ein einwöchiges Kabarett-Festival in Lindau am Bodensee stattfinden.

Preisträgerin für Deutschland: Luise Kinseher

In ihren Soloprogrammen setzt sie sich mit grundsätzlichen Fragen und unerschöpflichen Themen auseinander: Was ist Glück? Was ist Freiheit? Warum brauchen wir eine Heimat? Luise Kinseher bricht die großen Fragen der Menschheit auf das Alltägliche herunter und besitzt den Mut, dabei unerschrocken in die Tiefe zu denken. Dabei hilft ihr ein skurriles, aber liebevoll gezeichnetes Figurenpersonal, allen voran die von melancholischer Schwermut durchdrungene „Mama Bavaria“. In dieser Rolle hat Luise Kinseher auf dem Münchner Nockherberg eine Männerbastion erobert. Acht Jahre lang las sie als erste und bislang einzige Fastenpredigerin der deutschen Politprominenz die Leviten – meinungsstark und aus einer weiblichen Perspektive.