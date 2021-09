Symphonieorchester und Chor des BR Sir John Eliot Gardiner dirigiert feierlichen Saisonauftakt

Beethoven selbst bezeichnete seine Missa solemnis kurz vor ihrer Vollendung als das größte Werk, das er je komponiert habe. Es ging ihm in diesem monumentalen und auch rätselhaften Stück vor allem darum, authentische religiöse Gefühle in den Zuhörern zu wecken, weniger um eine streng liturgische Komposition. So spricht aus dieser Messe ein durchaus aufgeklärtes Religionsverständnis und ein Gespür für Dramatik.