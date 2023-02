Personalie im BR-Rundfunkrat Wolfgang Haas als Leiter Hauptabteilung Produktionsservice bestätigt

Der in München geborene Wolfgang Haas kam nach einem Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in München 1989 zum BR. Hier arbeitete er als Ausstattungsleiter, Leiter der Betriebsgruppe Werkstätten und Leiter der Abteilung Ausstattung, E-Kamera und Lichttechnik. 2011 übernahm er die Hauptabteilung Produktionsbetrieb Fernsehen, die im Zuge des Veränderungsprozesses "Produktion 4.0" Anfang 2017 in die Hauptabteilung Produktionsservice überführt wurde.