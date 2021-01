BR-Rundunkrat BR-Rundfunkrat entscheidet über Personalien

Bettina Ricklefs leitet den Programmbereich Spiel-Film-Serie seit 2011. Unter ihrer Verantwortung entstanden ausgezeichnete Filme mit gesellschaftsrelevanten Inhalten wie "NSU – Terror in Deutschland", "Gift – Tödliche Medikamente" oder "Play". Neben den BR-Beiträgen zum "Tatort", zuletzt zum 50-jährigen Jubiläum und zum "Polizeiruf 110" sowie der Etablierung der neuen Krimi-Reihe aus Passau wurde das serielle Erzählen forciert – mit Produktionen wie "Das Verschwinden", "Bonusfamilie" oder dem Event "Oktoberfest 1900" im Ersten und mit erfolgreichen jungen bayerischen Serien wie "Servus Baby", "Hindafing" und "Das Institut – Oase des Scheiterns" im BR-Programm. Hinzu kommen preisgekrönte Dokumentarfilme wie "Walchensee Forever" sowie herausragende Kino-Koproduktionen wie "Werk ohne Autor" (Oscarnominierung 2019). Des Weiteren steht der Programmbereich Spiel-Film-Serie für bayerische Kino-Erfolge wie die Eberhofer-Krimis sowie programmprägende BR-Regelsendungen wie "Dahoam is Dahoam", die "Lebenslinien" und das Filmmagazin "kinokino". Bettina Ricklefs ist Mitglied der ARD-Gemeinschaftsredaktion Vorabend, der Arbeitsgruppe "Digitaler FilmMittwoch" im Ersten und BR-Beauftragte für die Drehbuchwerkstatt München. Seit 2018 vertritt sie die ARD im Gremium Grand Accord Arte zur Förderung herausragender europäischer Kinoproduktionen.

Bettina Ricklefs wurde 1967 in Edinburgh geboren. Nach dem Abitur studierte sie in Nürnberg und München Medienwissenschaften, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Kommunikationswissenschaften und absolvierte 1989 ein Gaststudium an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Nach verschiedenen Funktionen und Stationen u.a. beim Südwestrundfunk kam sie zum Bayerischen Rundfunk, wo sie ab 2004 zunächst vier Jahre als Redakteurin in der Redaktion Fernsehfilm/Fernsehdirektion tätig war. 2008 wurde sie Leiterin der Redaktion Fernsehfilm und stellvertretende Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie. Bereits in dieser Zeit sammelte sie mit ihren Fernsehfilmen und Kino-Koproduktionen zahlreiche nationale und internationale Preise.