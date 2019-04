Münchner Rundfunkorchester Klassik zum Staunen mit Peter Pan

In der Inszenierung von Alen Hodzovic wird Peter Pans Nimmerland zum packenden Konzerterlebnis für Kinder und Junggebliebene ab 6 Jahren.

Rund um die beiden Vorstellungen am Samstag, 4. Mai 2019 lädt das Münchner Rundfunkorchester zum traditionellen Kinder- und Familientag. Geboten werden spannende Einblicke hinter die Kulissen und die Gelegenheit, dieses in der Arbeit für und mit Kindern so erfahrene Orchester noch näher kennenzulernen: Von 10 bis 16 Uhr gibt es ein buntes, thematisch an das Musical "Peter Pan" angelehntes Rahmenprogramm mit Instrumentenvorführungen, Hausführungen, Workshops und vielem mehr. Mit der Konzertkarte kann man am kompletten Rahmenprogramm teilnehmen.

Mitwirkende: Studierende der Theaterakademie August Everding (Studiengang Musical):

Amber-Chiara Eul - Peter Pan

Martina Oliveira - Wendy

Marco Beck - Michael / Dussel / Pirat

Manuel Grabowski - John / Schussel / Pirat

Florian Koller - Käpt’n Hook / Waisenkind

Chris W. Young - Smee / Waisenkind

Theresa-Sophie Weihmayer - Tiger Lily / Waisenkind

u.a.

Inszenierung: Alen Hodzovic



Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Andreas Kowalewitz

Karten: Erhältlich bei BRticket über www.shop.br-ticket.de oder Tel. 0800 / 5900 594 sowie über MünchenTicket www.muenchenticket.de