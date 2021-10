Münchner Rundfunkorchester Dejan Lazić stellt sich als Artist in Residence vor

In Zagreb in eine Musikerfamilie hineingeboren, studierte Dejan Lazić am Salzburger Mozarteum Klarinette, Klavier und Komposition. Kritiker loben den international gefragten Pianisten vor allem für seine "fantastische Klangkultur, Virtuosität und Ausdruckskraft". Aber auch als Komponist, Arrangeur und Dirigent hat sich der inzwischen in Amsterdam ansässige Künstler einen Namen gemacht. Als Artist in Residence 2021/22 des Münchner Rundfunkorchesters wird Dejan Lazić sich im Laufe der Saison noch mit Saint-Saëns‘ Klavierkonzert Nr. 5 sowie Gershwins "Rhapsody in Blue" präsentieren.