Klassik zum Staunen Beethoven räumt auf

Mit Schul- und Familienkonzerten feiert das Münchner Rundfunkorchester den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Das Schulkonzert am Donnerstag, 15. Oktober, um 11.00 Uhr sowie die beiden Familienkonzerte am Samstag, 17. Oktober, um 11.00 und 14.00 Uhr im Münchner Prinzregententheater sind gleichzeitig der Auftakt zur Reihe "Klassik zum Staunen" in der Saison 2020/2021, die durchweg großen Komponisten gewidmet sein wird. Am Anfang dieses Reigens steht Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt.