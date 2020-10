Münchner Rundfunkorchester "Dein ist mein ganzes Herz"

Das Münchner Rundfunkorchester eröffnet am 21. Oktober seine Konzertreihe "Mittwochs um halb acht" 2020/21 mit einer Hommage an Franz Lehár, dessen Geburtstag sich heuer zum 150. Mal jährt. Als Gäste hat sich das Orchester für die beiden Aufführungen um 18.00 und 20.30 Uhr im Münchner Prinzregententheater illustre Operetten-Spezialisten eingeladen.

Unter der Leitung von Ernst Theis präsentiert das Künstlerpaar Natalie Karl (Sopran) und Matthias Klink (Tenor) eine Auswahl der unsterblichen Melodien aus Franz Lehárs berühmten Operetten-Klassikern. Der Schauspieler Johannes Silberschneider führt als Conférencier durch Leben und Werk des Komponisten, BR-KLASSIK überträgt das Konzert um 20.30 Uhr live im Radio.

Den derzeitigen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen entsprechend spielt das Münchner Rundfunkorchester statt eines abendfüllenden "Mittwochs um halb acht" zwei Konzerte um 18.00 Uhr und 20.30 Uhr mit verkürzter Programmdauer und in reduzierter Besetzung.

Mit Einschränkungen beim Orchester musste sich übrigens seinerzeit auch Franz Lehár auseinandersetzen, denn selten fand der Komponist und Dirigent die eigentlich erforderliche 50-köpfige Besetzung vor – in den meisten Stadttheatern und Operettenhäusern war es nur die Hälfte. Aber damit seine Partituren auch in dieser reduzierten Besetzung gut klingen, hat Lehár sie entsprechend orchestriert – und entsprechend "original" werden sie auch in den 1. Mittwochskonzerten des Münchner Rundfunkorchesters am 21. Oktober 2020 erklingen.

Der Durchbruch gelang Franz Lehár mit seiner Operette DIE LUSTIGE WITWE. Mit ihrer raffinierten Verknüpfung von Modernität und Erotik, ihrem neuen Frauenbild und den unwiderstehlichen Ohrwürmern läutete dieses Werk die sogenannte Silberne Ära der Operette und eine weltweite Renaissance dieses Genres ein.

Die Sopranistin Natalie Karl, der Tenor Matthias Klink und Dirigent Ernst Theis standen bereits 2016 zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester auf der Bühne und begeisterten mit frühen Tonfilmschlagern. Im Wiedersehen dieser drei Operetten-Experten in der Hommage an Franz Lehár kommen Klassiker aus Operetten wie DER ZAREWITSCH, DIE LUSTIGE WITWE, DAS LAND DES LÄCHELNS, aber auch Ohrwürmer aus weniger bekannten Werken wie GIUDITTA und FRIEDERIKE zur Aufführung.

Mitwirkende

Natalie Karl, Sopran

Matthias Klink, Tenor

Johannes Silberschneider, Conférencier

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ernst Theis

Programm

Franz Lehár:

Luxemburg-Walzer aus: Der Graf von Luxemburg (Orch.)

Cupido-Lied aus: Der Göttergatte (Arr. Kowalewitz)

"Mon Cher Papa" aus: Mitislaw der Moderne (Arr. Kowalewitz)

Pavillon-Duett aus: Die Lustige Witwe

Ballett-Musik aus: Peter und Paul (Arr. Kowalewitz): "Bambolina!" aus: La Danza delle Libellule

Wolgalied aus: Der Zarewitsch

"Warum hast du mich wachgeküsst?" aus: Friederike

"Meine Lippen" aus: Giuditta

"Dein ist mein ganzes Herz" aus: Das Land des Lächelns

Konzerttermin Mittwoch, 21. Oktober 2020, 18.00 und 20.30 Uhr, Prinzregententheater München

Live-Übertragung BR-KLASSIK überträgt das Konzert am 21. Oktober 2020 ab 20.30 Uhr live im Radio.