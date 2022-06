Münchner Rundfunkorchester / Chor des BR Mendelssohns "Elias" in München und Neumarkt/OPf.

Das Münchner Rundfunkorchester und der Chor des Bayerischen Rundfunks führen mit einem Hauptwerk der Chormusik von Felix Mendelssohn Bartholdy ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in dessen Œuvre fort: Mendelssohns monumentales Oratorium "Elias" steht in insgesamt drei Aufführungen in München und Neumarkt i.d. Oberpfalz auf dem Programm, als Solistinnen und Solisten sind Absolventinnen und Absolventen der Internationalen Meistersinger Akademie (IMA) zu hören. Die Leitung hat Howard Arman.