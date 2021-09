Neue Gesamtaufnahme Robert Schumann – Alle Lieder

Seit Dietrich Fischer-Dieskaus epochaler Aufnahme in den 1970er-Jahren hat es keinen Sänger mehr gegeben, der sich dem gesamten Liedschaffen Robert Schumanns derart umfassend gewidmet hat. Christian Gerhaher und Gerold Huber werden als das Liedduo unserer Zeit gefeiert.

"Für mich ist Schumann der größte Künstler überhaupt. So wie andere Wagnerianer sind, bin ich ein Schumannianer."

In der Gesamtedition, die in Koproduktion von BR-KLASSIK mit dem Label SONY Classical und dem Heidelberger Frühling entstand und die am 3. September erschienen ist, singt Christian Gerhaher einen Großteil der 299 Lieder selbst. Weitere Partien, Duette und Ensembles werden von eng vertrauten Sängerkolleginnen und -kollegen interpretiert, darunter Camilla Tilling, Julia Kleiter, Sibylla Rubens, Wiebke Lehmkuhl und Martin Mitterrutzner.