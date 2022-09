Gemeinsame Recherche von BR und MDR Razzia in Villa von russisch-usbekischen Oligarchen

Im Kern geht es darum, dass Usmanov in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein könnte, da er sich offenbar seit 2016 regelmäßig und über längere Zeit in dem Haus in Rottach-Egern aufgehalten haben soll. Da er jedoch offenbar keine Steuererklärung eingereicht hat, wird er von der Staatsanwaltschaft München II verdächtigt, Steuern hinterzogen zu haben. Aus diesem Grund sollen die Fahnder Usmanovs weltweiten geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, um zu klären, ob und ggf. welche Summe an Steuern er hinterzogen haben könnte.

Ermittlungen wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung

Usmanov ist in zahlreichen Geschäftsfeldern international aktiv. Nach letzten Schätzungen des Forbes-Magazins von 2022 wird ihm ein Vermögen im Wert von 14,6 Milliarden Euro zugerechnet. Er hat ein Firmenimperium in der Metall- und Stahlindustrie. Zudem hält er Anteile an Telekommunikations- und Internetfirmen. 2018 hat Usmanov seinen Anteil am englischen Fußball-Topclub Arsenal London für rund 600 Millionen Euro verkauft. Die Erlöse und Dividenden aus diesen Geschäften dürften in dem Steuerstrafverfahren eine Rolle spielen. In den Ermittlungen soll offenbar geklärt werden, ob Usmanov auf die Einkommen in Deutschland hätte Steuern zahlen müssen.