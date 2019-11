Live bei radioMikro Mit dem Christkind telefonieren

Benigna Munsi schlüpft in diesem Jahr in diese weltberühmte Rolle. Am Dienstag, 26. November 2019, ist sie ab 18.30 Uhr zu Gast in der radioMikro-Anrufsendung auf Bayern 2. Kinder können über die kostenlose Nummer 0800 246 246 7 direkt mit dem Nürnberger Christkind sprechen, ihm Fragen stellen zu dieser aufregenden und anstrengenden Aufgabe. Und bestimmt können sie dabei auch etwas über das geheimnisvolle echte Christkind erfahren.