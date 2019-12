Bayern 2 / radioMikro Ein Wiederhören mit Jeremias Schrumpelhut und dem Pumuckl

Jeremias Schrumpelhut kennen fast alle, die in den 1960er-Jahren im Sendegebiet des Bayerischen Rundfunks aufwuchsen. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, saßen Bayerns Kinder gebannt vor dem Radio, um Schrumpelhuts Erzählungen zu lauschen. Jetzt bringt radioMikro auf Bayern 2 von Neujahr bis Heilige Drei Könige sechs Folgen der Kultsendung wieder ins Programm, zusammen mit ausgewählten Folgen von Meister Eder und sein Pumuckl. Die einzelnen Folgen beider Hörspiele sind ab 1. Januar 2020 außerdem über den BR Podcast Geschichten für Kinder zu hören.

Jeremias Schrumpelhut

Die Figur, erdacht vom Autor Wolf-Dieter von Tippelskirch, lebt in einem Häuschen am Rande des Märchenlandes, wo sie unzählige Abenteuer besteht. Unterstützt wird Schrumpelhut dabei von seinen vielen Freunden: vom Zwergenkönig Eierbatz über die Bewohner des Traumsterns Traumatia bis hin zum kleinen Angsthasen Quietsch. All diesen Figuren gab Klaus Havenstein als Erzähler eine eigene Stimme. Lange Zeit galt die Serie aufgrund eines Versehens als verloren. Doch Anfang der 2000er-Jahre konnten einige Folgen aufwändige restauriert werden.

Erzählung von Wolf Dieter von Tippelskirch

Komposition: Kurt Brüggemann; mit Klaus Havenstein; Regie: Jan Alverdes; Produktion: BR 1960

Meister Eder und sein Pumuckl

Für das Ferienprogramm hat die Kinderradioredaktion des Bayerischen Rundfunks diesmal die allerersten Geschichten ausgewählt, die ab 1962 mit Hans Clarin, Alfred Pongratz, August Riehl und vielen anderen produziert wurden. Los geht es mit dem Spuk in der Werkstatt und der berühmten Leimtopf-Szene, die den Kobold mit den roten Haaren zum alleinstehenden Schreinermeister Eder brachte.



Hörspiel von Ellis Kaut

Mit Hans Clarin, Alfred Pongratz, August Riehl und anderen; Regie: Jan Alverdes, Produktion: BR 1962-1965