Einjähriges Trainee-Programm für Medieneinsteiger Das PULS Talente Programm startet

Kevin Haong

Kevin ist 24 Jahre alt und studiert in Nürnberg Wirtschaftswissenschaften. Kevins Eltern stammen aus Kambodscha und er ist großer Fan der asiatischen Kultur. Bislang experimentiert er in Social Media vor allem mit Videocontent und begeistert auf der Plattform Tik Tok jetzt schon mehrere tausend Follower. Der Sportfan will nicht nur einen Marathon laufen und die Zugspitze besteigen, sondern auch bei PULS richtig durchstarten.



Iman Hassan

Iman ist 25 Jahre alt, kommt aus Münster und hat einen Master in Maschinenbau. Sie bezeichnet sich als Medienjunkie und brennt für gesellschaftliche Themen. Auch wegen ihrer eigenen Geschichte: der eines Einwanderkindes, der einer Studierenden aus nicht-akademischer Familie und der einer Frau in einer Männerdomäne. Iman freut sich, PULS mit ihren Themen zu bereichern.



Raphaela Heinzl

Raphaela ist 23 Jahre alt, kommt aus Wasserburg am Inn und hat die letzten Jahre in Rosenheim gelebt. Nach der Mittleren Reife und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung hat sie ihre Ausbildung zur Automobilkauffrau 2019 abgeschlossen. Anschließend hat sie weiter in ihrem Ausbildungsbetrieb gearbeitet und freut sich nun darauf, bei PULS vielleicht auch mal ans Mikrofon zu dürfen.



Cory Rudder

Cory ist 24 Jahre alt, wurde in London geboren, lebt aber schon seit über 20 Jahren in München. Wegen einer Nervenkrankheit ist er auf einen Rollstuhl oder Gehstützen angewiesen. Cory spielt nicht nur begeistert Rollstuhlbasketball, sogar schon in der zweiten und ersten Bundesliga, sondern will vor allem andere motivieren und inspirieren. Nachdem er zwei Jahre lang als Selbstständiger für eine Versicherung gearbeitet hat, freut er sich nun auf die Möglichkeit, bei PULS seine Kreativität zu auszuleben.



Lisabell Shewafera

Lisabell ist 20 Jahre alt und studiert in Nürnberg Wirtschaftswissenschaften, mit den Schwerpunkten Digitales Marketing, Innovation und Data Science. Sie schreibt einen eigenen Blog, hostet einen Podcast und lädt nach fast jeder Reise ein YouTube-Video hoch. Sie hat bereits beim Bayerischen Rundfunk hospitiert und will ihre Social Media- und Medienbegeisterung jetzt bei PULS ausleben.