Bayerischer Rundfunk / PULS Die Lösung – der Psychologie-Podcast mit neuem Host

Sina Haghiri ist Psychotherapeut und der Neue im Team von "Die Lösung". Er arbeitet als Einzel- und Gruppentherapeut in einer Klinik sowie ambulant. Wenn er sich nicht mit seinen Patientinnen und Patienten befasst, schreibt er psychologische Lehrbücher, hält Vorträge und hat auch schon an einer Fernsehserie mitgearbeitet. Erfahrung am Mikro hat er bereits mit einem eigenen Podcast gesammelt – in dem ging es aber um Serien und Filme. Bei "Die Lösung" widmet er sich nun mit viel Fachwissen und Praxiserfahrung seinem Kernthema: der Psychologie. Als Sohn iranischer Eltern ist ihm dabei auch die interkulturelle Perspektive auf das Thema psychische Gesundheit wichtig.